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Лідер "Шахтаря" потрапив на олівець трьох грандів Європи: які перспективи трансферу

Фото: Анатолій Трубін зацікавив обох фіналістів Ліги чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін стане ласим шматочком для провідних команд Європи в літнє трансферне вікно. Головним претендентом на кіпера став міланський "Інтер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FC Inter 1908.

21-річний українець повинен замінити на "Джузеппе Меацца" Андре Онана. Камерунський голкіпер незабаром переїде в англійський "Манчестер Юнайтед".

Трубін зацікавив "нерадзуррі", оскільки в молодому віці демонструє високий рівень майстерності. Він став "першим номером" у складі чемпіона УПЛ, молодіжній і першій збірних України. Окрім того, контракт воротаря з "Шахтарем" чинний до літа 2024 року, тож у це трансферне вікно "гірники" матимуть останній шанс заробити на переході.

Орієнтовна сума трансферу – 10 млн євро. Представник агентства Part Of The Game, клієнтом якого став Трубін, підтвердив перемовини з "Інтером". Головним пріоритетом для кіпера буде перехід до команди, в якій він стане основним виконавцем.

Попит на Трубіна також з'явився в Англії. Зокрема, "Челсі" розглядає варіант зі створення українцем конкуренції для Кепи. За даними "ТаТоТаке", у боротьбу за воротаря готовий втрутитися "Манчестер Сіті". Кіпер "Шахтаря" повинен омолодити останній рубіж "містян", де в ростері перебувають 30-річний Едерсон і 31-річний Ортега.

До слова, раніше воротар "Шахтаря" Трубін став найдорожчим футболістом чемпіонату України.

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