Лидер "Шахтера" попал на карандаш трех грандов Европы: каковы перспективы трансфера

21-летний украинец должен заменить "Джузеппе Меацца" Андре Онана. Камерунский голкипер скоро переедет в английский "Манчестер Юнайтед".

Трубин заинтересовал "нерадзурри", поскольку в молодом возрасте демонстрирует высокий уровень мастерства. Он стал "первым номером" в составе чемпиона УПЛ, молодежной и первой сборной Украины. Кроме того, контракт вратаря с "Шахтером" действует до лета 2024 года, поэтому в это трансферное окно "горняки" будут иметь последний шанс заработать на переходе.

Ориентировочная сумма трансфера – 10 млн евро. Представитель агентства Part Of The Game, клиентом которого стал Трубин, подтвердил переговоры с "Интером". Главным приоритетом для кипера будет переход в команду, в которой он станет основным исполнителем.

Спрос на Трубина тоже появился в Англии. В частности, "Челси" рассматривает вариант по созданию украинцем конкуренции для Кепы. По данным "ТаТоТаке", в борьбу за вратаря готов вмешаться "Манчестер Сити". Кипер "Шахтера" должен омолодить последний рубеж "горожан", где в ростере находятся 30-летний Эдерсон и 31-летний Ортега.