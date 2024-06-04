Лідер середняка АПЛ опинився під загрозою довічної дискваліфікації: що він накоїв

Футбольна асоціації Англії (FA) нібито прагне довіку дискваліфікувати бразильця. Понад півсотні осіб робили ставки на жовті картки хавбека в англійській Прем'єр-лізі.

Пакета отримав звинувачення щодо чотирьох епізодів його поведінки. Під підозрою матчі бразильця проти "Лестера", бірмінгемської "Астон Вілли", "Лідса" та "Борнмута" в сезонах 2022/23 та 2023/24. Якщо футболіста визнають винним, то FA проситиме пожиттєвий бан.

Витоки з даних слідства свідчать, що орієнтовно 60 осіб робили ставки на те, що Пакета отримає жовту картку в одному або у всіх зі згаданих поєдинків. Розмір ставок був невеликим і коливався від 7-ми до 400 фунтів. Сумарний виграш склав 100 тисяч.

У минулому сезоні Пакета провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач. У пасиві хавбека також 13 "гірчичників". Донедавна бразилець був трансферною ціллю Пепа Гвардіоли для "Манчестер Сіті".