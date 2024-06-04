RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер середняка АПЛ оказался под угрозой пожизненной дисквалификации: что он натворил

Фото: Лукас Пакета поставил под угрозу выступления на Альбионе (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Лукас Пакета может досрочно попрощаться с профессиональной карьерой из-за подозрительных букмекерских ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Футбольная ассоциация Англии (FA) якобы стремится вовек дисквалифицировать бразильца. Более полусотни человек делали ставки на желтые карточки хавбека в английской Премьер-лиге.

Пакета получил обвинения относительно четырех эпизодов его поведения. Под подозрением матчи бразильца против "Лестера", бирмингемской "Астон Виллы", "Лидса" и "Борнмута" в сезонах 2022/23 и 2023/24. Если футболиста сочтут виновным, то FA будет просить о пожизненном бане.

Истоки из данных следствия свидетельствуют, что ориентировочно 60 человек делали ставки на то, что Пакета получит желтую карточку в одном или во всех из упомянутых поединков. Размер ставок был невелик и колебался от 7-ми до 400 фунто. Суммарный выигрыш составил 100 тысяч.

В прошлом сезоне Пакет провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. В пассиве хавбека также 13 "горчичников". До недавнего времени бразилец был трансферной целью Пепа Гвардиолы для "Манчестер Сити".

К слову, ранее подвели итоги выступлений Зинченко и других украинцев в европейских чемпионатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат АнглииВест Хэм