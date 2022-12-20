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Лідер "Сент-Луїса" влаштував розгром "Ванкувера" та очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Джордан Кайру (крайній ліворуч) оформив перший хет-трик у кар'єрі (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Крайній нападник "Сент-Луїс Блюз" Джордан Кайру набрав чотири пункти проти "Ванкувер Кенакс" і став головною зіркою чергового ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Після безгольового першого періоду 24-річний канадець відкрив рахунок у середині другої 20-хвилинки. У затяжній атаці "Блюз" вінгер гостей завдав класного кидка з лінії правої зони вкидання. А під завісу періоду він узяв участь у гольовій атаці з шайбою Томаса.

Ще двічі Кайру відзначився у фінальні 20 хвилин. Спершу уродженець Онтаріо закинув із центральної зони після передачі Тарасенка. Потім "Сент-Луїс" класно розіграв зайвого з виведенням нападника на ударну позицію перед воротами – 5:1 у підсумку.

Для Кайру цей хет-трик став першим у матчах найсильнішої ліги планети. У нинішньому сезону він набрав 32 очки, оформивши порівну голів і передач (по 16). Наразі найкращою кампанією канадського хокеїста залишається сезон 2021/22 – 84 пункти (34 шайби, 50 асистів).

До топ-3 також потрапили два воротарі. Алєксандр Георгієв із "Колорадо" зробив 26 сейвів, а "Евеланш" здолали "Нью-Йорк Айлендерс" у серії булітів після нульової нічиєї. Голкіпер острів'ян Ілья Сорокін натомість оформив 46 сейвів, але програв.

До слова, напередодні нападник "Міннесоти" Капрізов очолив хіт-парад зірок із шайбою і двома асистами.

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