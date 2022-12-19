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Нападник "Міннесоти" набрав три пункти та став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Сент-Пол, Понеділок 19 грудня 2022 11:12
Нападник "Міннесоти" набрав три пункти та став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: "Міннесота Вайлд" із Кірілом Капрізовим переграла "Оттава Сенаторз" (cbc.ca)
Автор: Антон Федорців

Гол і дві результативні передачі дозволили вінгеру "Міннесоти Вайлд" Кірілу Капрізову очолити хіт-парад найкращих у черговий ігровий день у Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

25-річний росіянин доклався до перемоги команди зі Сент-Пола над "Оттавою". Саме він відкрив рахунок у зустрічі, завдавши класного пострілу з правої зони вкидання після пасу Цуккарелло з лівого краю.

Потім Капрізов двічі асистував. Спершу віддячив норвежцю за сприяння з першою шайбою, долучившись до атаки разом із Стілом. А в середині другого періоду організував вихід 1 в 0 для Сперджена.

Зрештою, "Вайлд" перемогли канадців (4:2) і продовжили переслідування "Далласа" та "Вінніпега" нагорі Центрального дивізіону. Міннеаполітанці набрали 38 очок за 31 поєдинок сезону. У наступному матчі "Міннесота" зустрінеться з аутсайдером Західної конференції "Анахаймом".

До топ-трійки зірок вечора також увійшли нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і форвард "Калгарі" Еліас Ліндхольм. Співвітчизник Капрізова закинув шайбу та віддав 2 асисти в розгромі "Чикаго" (7:1). А швед оформив дубль і віддав передачу в матчі проти "Сан-Хосе" (5:2).

До слова, напередодні оборонець "Вашингтона" Густаффсон із хет-триком потрапив на перше місце підбірки НХЛ.

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