RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер "Сент-Луиса" устроил разгром "Ванкувера" и возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Джордан Кайру (крайний слева) оформил первый хет-трик в карьере (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Крайний нападающий "Сент-Луис Блюз" Джордан Кайру набрал четыре пункта против "Ванкувер Кэнакс" и стал главной звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

После безголевого первого периода 24-летний канадец открыл счет в середине второй 20-минутки. В затяжной атаке "Блюз" вингер гостей нанес классный бросок с линии правой зоны вбрасывания. А под занавес периода он принял участие в голевой атаке с шайбой Томаса.

Еще дважды Кайру отличился в финальные 20 минут. Сначала уроженец Онтарио забросил из центральной зоны после передачи Тарасенко. Затем "Сент-Луис" классно разыграл лишнего с выводом нападающего на ударную позицию перед воротами – 5:1 в итоге.

Для Кайру этот хет-трик стал первым в матчах сильнейшей лиги планеты. В нынешнем сезоне он набрал 32 очка, оформив поровну голов и передач (по 16). В данный момент лучшей кампанией канадского хоккеиста остается сезон 2021/22 – 84 пункта (34 шайбы, 50 ассистов).

В топ-3 также попали два вратаря. Александр Георгиев из "Колорадо" совершил 26 сэйвов, а "Эвеланш" одолели "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов после нулевой ничьей. Голкипер островитян Илья Сорокин в свою очередь оформил 46 сэйвов, но проиграл.

К слову, накануне нападающий "Миннесоты" Капризов возглавил хит-парад звезд с шайбой и двумя ассистами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей