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Лідер сенату США закликав Путіна припинити ескалацію після інциденту у Чорному морі

Фото: лідер сенату США закликав Путіна припинити ескалацію після інциденту у Чорному морі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Лідер американського сенату Чак Шумер звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Він закликав його зупинити ескалацію конфлікту після інциденту у Чорному морі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він звернувся до Путіна і заявив, щоб той припинив свою "нерозважливу" поведінку, перш ніж це призведе до "ненавмисної ескалації".

Також Пентагону вдалось установити, що російський винищувач намагався скинути паливо на американський безпілотник, а потім він намагався відрізати йому пропелер.

Там також заявили, що через пошкодження операторам безпілотника довелось здійснити аварійну посадку в Чорному морі. Однак Росія заперечує, що її винищувачі коли-небудь вступали в контакт з американським безпілотником.

Лідер Сенату сьогодні ввечері назвав цей інцидент "ще одним безрозсудним вчинком" російського президента і його військових.

"Я хочу сказати пану Путіну: припиніть таку поведінку, поки ви не стали причиною ненавмисної ескалації", - сказав Шумер.

Нагадаємо, сьогодні вранці російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий.

Пізніше до Держдепу викликали посла Росії у США, щоб висловити йому "рішуче заперечення".

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