Лидер сената США призвал Путина прекратить эскалацию после инцидента в Черном море

Он обратился к Путину и заявил, чтобы тот прекратил свое "безрассудное" поведение, прежде чем это приведет к "нечаянной эскалации".

Также Пентагону удалось установить, что российский истребитель пытался сбросить топливо на американский беспилотник, а затем пытался отрезать ему пропеллер.

Там также заявили, что из-за повреждений операторам беспилотника пришлось совершить аварийную посадку в Черном море. Однако Россия отрицает, что ее истребители когда-нибудь вступали в контакт с американским беспилотником.

Лидер Сената сегодня вечером назвал этот инцидент "еще одним безрассудным поступком" российского президента и его военных.

"Я хочу сказать господину Путину: прекратите такое поведение, пока вы не стали причиной непреднамеренной эскалации", - сказал Шумер.