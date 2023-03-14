Лидер сената США призвал Путина прекратить эскалацию после инцидента в Черном море

Лидер американского сената Чак Шумер обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. Он призвал его приостановить эскалацию конфликта после инцидента в Черном море.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Он обратился к Путину и заявил, чтобы тот прекратил свое "безрассудное" поведение, прежде чем это приведет к "нечаянной эскалации".
Также Пентагону удалось установить, что российский истребитель пытался сбросить топливо на американский беспилотник, а затем пытался отрезать ему пропеллер.
Там также заявили, что из-за повреждений операторам беспилотника пришлось совершить аварийную посадку в Черном море. Однако Россия отрицает, что ее истребители когда-нибудь вступали в контакт с американским беспилотником.
Лидер Сената сегодня вечером назвал этот инцидент "еще одним безрассудным поступком" российского президента и его военных.
"Я хочу сказать господину Путину: прекратите такое поведение, пока вы не стали причиной непреднамеренной эскалации", - сказал Шумер.
Напомним, сегодня утром российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит.
Позже в Госдеп вызвали посла России в США, чтобы выразить ему "решительное возражение".
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