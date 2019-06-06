Лидер сборной Бразилии получил травму и пропустит Кубок Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение в товарищеском поединке против Катара (2:0). Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Медицинское обследование показало у футболиста "Пари Сен-Жермен" разрыв связки голеностопа, что означает, он пропустит предстоящий Кубок Америки, который будет проходить с 15 июня по 7 июля в Бразилии.

В ближайшее время тренерский штаб "пентакампеонов" определится с заменой Неймару.

Форвард вышел на поле с первых минут матча, однако был заменен уже на 21 минуте. 27-летний игрок сидел в слезах на скамейке и добирался до раздевалки с помощью медицинского персонала. Затем его заметили выходящим со стадиона на костылях.

В сезоне-2018/19 Неймар провёл 28 матчей и забил 23 гола в турнирах на клубном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии.