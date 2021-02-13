ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лидер республиканцев в Сенате проголосует за оправдание Трампа

Новина українською → Вашингтон, Суббота 13 февраля 2021 17:32
Лидер республиканцев в Сенате проголосует за оправдание Трампа Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Роман Тверденко

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосует за оправдание 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента. Его позиция может повлиять на голосование других сенаторов-республиканцев.

Об этом сообщает Politico.

В субботу Митч сообщил через электронную почту о своем решении некоторым однопартийцам, которые напрямую спрашивали его о том, как он будет голосовать.

Предполагается, что позиция Макконнелла повлияет на позицию других сенаторов-республиканцев во время голосования. Вполне вероятно, что в итоге голоса разделятся 50 на 50 и вторая попытка объявить импичмент Трампу также не завершится успешно. Для объявления импичмента нужно минимум 67 голосов, то есть две трети от состава.

Итоговое голосование должно состояться сегодня, 13 февраля. Ситуация может измениться только в случае, если обвинение захочет заслушать неназванных ранее свидетелей и тогда голосование отложат.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не стал отзывать протестующих во время штурма Капитолия 6 января. Хотя его просил об этом лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему
Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир