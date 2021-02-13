Лідер республіканців у Сенаті проголосує за виправдання Трампа

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосує за виправдання 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесу імпічменту. Його позиція може вплинути на голосування інших сенаторів-республіканців.

В суботу Мітч повідомив через електронну пошту про своє рішення деяким однопартійцям, які безпосередньо питали його про те, як він буде голосувати.

Передбачається, що позиція Макконнелла вплине на позицію інших сенаторів-республіканців під час голосування. Цілком імовірно, що в результаті голоси розділяться 50 на 50 і друга спроба оголосити імпічмент Трампу також не завершиться успішно. Для оголошення імпічменту потрібно мінімум 67 голосів, тобто дві третини від складу.

Підсумкове голосування має відбутися сьогодні, 13 лютого. Ситуація може змінитися лише у випадку, якщо звинувачення захоче заслухати неназваних раніше свідків і тоді голосування відкладуть.