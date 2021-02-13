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Лідер республіканців у Сенаті проголосує за виправдання Трампа

Новость на русском → Вашингтон, Субота 13 лютого 2021 17:32
Лідер республіканців у Сенаті проголосує за виправдання Трампа Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Роман Тверденко

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосує за виправдання 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесу імпічменту. Його позиція може вплинути на голосування інших сенаторів-республіканців.

Про це повідомляє Politico.

В суботу Мітч повідомив через електронну пошту про своє рішення деяким однопартійцям, які безпосередньо питали його про те, як він буде голосувати.

Передбачається, що позиція Макконнелла вплине на позицію інших сенаторів-республіканців під час голосування. Цілком імовірно, що в результаті голоси розділяться 50 на 50 і друга спроба оголосити імпічмент Трампу також не завершиться успішно. Для оголошення імпічменту потрібно мінімум 67 голосів, тобто дві третини від складу.

Підсумкове голосування має відбутися сьогодні, 13 лютого. Ситуація може змінитися лише у випадку, якщо звинувачення захоче заслухати неназваних раніше свідків і тоді голосування відкладуть.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп не став відкликати протестувальників під час штурму Капітолію 6 січня. Хоча його просив про це лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

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