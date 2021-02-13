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Трамп не откликнулся на просьбу остановить протестующих при штурме Капитолия, - CNN

Новина українською → Вашингтон, Суббота 13 февраля 2021 06:52
Трамп не откликнулся на просьбу остановить протестующих при штурме Капитолия, - CNN Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп не стал отзывать протестующих во время штурма Капитолия 6 января. Хотя его просил об этом лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Об этом со ссылкой на телефонный разговор однопартийцев сообщили источники телеканала CNN.

Как отмечает телеканал, президент обратился к сторонникам через Twitter только через несколько часов после атаки.

По данным CNN, Трамп не откликнулся на просьбу Маккарти.

"Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за выборов больше, чем ты", - якобы сказал глава государства.

По данным телеканала, разъяренный Маккарти сказал президенту, что протестующие забрались к нему в офис через окно.

Напомним, Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

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