Трамп не откликнулся на просьбу остановить протестующих при штурме Капитолия, - CNN
Дональд Трамп не стал отзывать протестующих во время штурма Капитолия 6 января. Хотя его просил об этом лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.
Как отмечает телеканал, президент обратился к сторонникам через Twitter только через несколько часов после атаки.
По данным CNN, Трамп не откликнулся на просьбу Маккарти.
"Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за выборов больше, чем ты", - якобы сказал глава государства.
По данным телеканала, разъяренный Маккарти сказал президенту, что протестующие забрались к нему в офис через окно.
Напомним, Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.
26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.