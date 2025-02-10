Лідер Придністров'я заявив, що регіон закуповуватиме газ за кредитні кошти від Росії

Придністров’я отримуватиме газ для забезпечення свого функціонування за рахунок російського кредиту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав лідер не визнаного регіону Вадим Красносельський у своєму Telegram-каналі.
За словами Красносельського, сьогодні завершується постачання до Придністров’я європейського газу з першого траншу допомоги, з 1 до 10 лютого у регіон надійшло 26,275 млн кубометрів.
"Вдячні посадовим особам ЄС за надане сприяння, що дозволило нам на цьому етапі відновити енергосистему республіки. Далі Придністров’я буде забезпечуватись газом угорською компанією за участі "Молдовагазу"... Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу", - написав Красносельський.
Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї виникла енергетична криза після того, як Україна припинила транзит російського газу в Європу та Молдову. Це сталось 1 січня 2025 року.
Тоді в Україні заявили про готовність надати допомогу у вирішення проблеми у Придністров'ї. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля, а також направити фахівців на Молдовську ДРЕС, яка, за його словами, може виробляти в 10 разів більше електроенергії.
Також ми писали, що Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику, в рамках якої Кишинів надасть Тирасполю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу.
Першого лютого Молдова офіційно почала перші постачання газу у позику Придністров’ю.
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