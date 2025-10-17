Лідер правопопулістів Британії назвав Путіна "дуже поганим чуваком"

Російський диктатор Володимир Путін - дуже поганий чувак. Він не є раціональною людиною.

Про це заявив лідер партії правих популістів Reform UK Великої Британії Найджел Фарадж, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Раніше Фарадж говорив, що захоплюється Путіним. Через це у Британії йому часто закидають надто м’яке ставлення щодо Росії, яка розв’язала повномасштабну війну проти України.

"Очевидно, що Путін не є раціональною людиною. Уявлення про те, що я м'який у цьому питанні, просто безглузде", - прокоментував британський політик.

Назвавши Путіна "дуже поганим чуваком", Фарадж також додав, що сподівався на здатність президента США Дональда Трампа вплинути на російського правителя.

"Я дійсно сподівався, що Трамп змусить Путіна поступитися, що буде досягнуто якогось компромісу, як це нещодавно сталося з Газою та Ізраїлем. Очевидно, що цього не станеться", - зазначив він.

На запитання, що він зробить, якщо російські літаки перетнуть повітряний простір союзників, Фарадж відповів: "Треба їх збивати".

Він також додав, що заморожені російські активи слід використовувати для надання позик Україні, "якщо вони були отримані незаконним шляхом".

Лідер правопопулістів Британії також заявив, що в разі припинення вогню він міг би підтримати присутність британських військ в Україні в складі миротворчих сил ООН, якщо стане прем'єр-міністром.