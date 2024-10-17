Лідер "Піттсбурга" з ювілейним очком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив форварда "Піттсбург Пінгвінз" Сідні Кросбі першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
37-річний капітан "Пінгвінз" оформив переможну шайбу в додатковій п'ятихвилинці проти "Баффало" (6:5 ОТ). Окрім того, він двічі асистував одноклубникам в основний час.
На три голи "Сейбрз" у виконанні Томпсона, Грінвея, Петерки в першому періоді "Піттсбург" відповів лише одним – Раст реалізував більшість після комбінації за участі Кросбі та Малкіна. Зате в другій 20-хвилинці О'Коннор і Пулюярві зрівняли рахунок. У третьому ж періоді Кросбі асистував Малкіну, який оформив 500-ту шайбу в кар'єрі, а після шайб Петерки та Маклауда Ракель перевів матч в овертайм.
Там ще грандіозніший ювілей голом освятив Кросбі. Лідер "Пінгвінз" зіграв на "п'ятаку" після прострілу Карлссона. Канадський ветеран перетнув рубіж 1600 очок під егідою НХЛ (1602). Він став лише десятим хокеїстом в історії з таким досягненням після Вейна Гретцкі, Яроміра Ягра, Марка Мессьє та інших легенд.
До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Торонто" Боббі Макманн і форвард "Анахайма" Лео Карлссон. Перший оформив дубль в розгромі "Лос-Анджелеса" (6:2). Натомість другий закинув переможну шайбу в протистоянні з "Ютою" (5:4 ОТ).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Піттсбург" – "Баффало" – 6:5 ОТ (1:3, 2:0, 2:2, 1:0)
- "Торонто" – "Лос-Анджелес" – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
- "Колорадо" – "Бостон" – 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
- "Анахайм" – "Юта" – 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
До слова, напередодні воротар Густавссон закинув шайбу "Сент-Луїсу" через увесь майданчик.
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