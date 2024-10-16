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Воротар "Міннесоти" оформив першу шайбу голкіперів у новому сезоні НХЛ: відео

Сент-Луїс, Середа 16 жовтня 2024 10:29
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Воротар "Міннесоти" оформив першу шайбу голкіперів у новому сезоні НХЛ: відео Фото: Філіп Густавссон приймає вітання одноклубників (x.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорців

Страж воріт "Міннесоти Вайлд" Філіп Густавссон розписався у воротах "Сент-Луїс Блюз" у рамках регулярної першості Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

26-річний швед доклався до виїзної перемоги в штаті Міссурі. Він оформив гол на останніх секундах протистояння. Скандинав став лише 15-м голкіпером в історії НХЛ, який став голеадором.

"Вайлд" оформили по шайбі на початку кожного з періодів. Гартман реалізував більшість, Лауко відзначився в меншості, а розгромним рахунок зробив Россі. Жозеф у середині фінальної 20-хвилинки подарував "Блюз" надію на позитивний результат.

"Сент-Луїс" кинувся всіма силами виривати бодай нічию. Вийшов і зайвий польовий, коли господарі залишилися в меншості після фолу Броберга. Утім, забити "блюзменам" не вдалося. Натомість Густавссон упіймав кидок Бучневіча та через весь майданчик відправив шайбу в порожні ворота – 4:1 у підсумку.

Хто такий Філіп Густавссон

Уродженець Шеллефтео, вихованець "Лулео". На професіональному рівні дебютував у складі рідної команди в сезоні 2015/16.

На драфті НХЛ-2016 обраний "Піттсбургом" під 55-м номером. Продовжив виступи на батьківщині, а в лютому 2018-го "Пінгвінз" обміняли голкіпера в "Оттаву". Виступав за фарм-клуби "Сенаторз" в АХЛ і Хокейній лізі Східного узбережжя – "Белвілл" і "Брамптон". У сезоні 2020/21 захищав кольори шведського "Седертельє".

Дебютував на рівні НХЛ у тій же кампанії. Загалом зіграв за "Оттаву" 27 матчів. Перед сезоном 2022/23 "Сенаторз" і "Міннесота" обмінялися воротарями – до столиці Канади поїхав Кемерон Телбот. За місце в основі конкурує з легендарним Марком-Андре Фльорі.

До слова, напередодні форвард "Оттави" Норріс очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Лос-Анджелеса".

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