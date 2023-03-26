Лідер "Олександрії" не дебютував у збірній Молдови: його не випустили з України

Через юридичні перепони зірвався потенційний дебют оборонця "Олександрії" Владислава Бабогла в складі національної команди Молдови. Збірна стартувала в кваліфікації до Євро-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу .

24-річний центрбек не зміг виїхати з території України. Тренерський штаб збірної Молдови хотів бачити його в команді на матчі з Фарерами та Чехією.

"На жаль, через певні юридичні моменти наш гравець не зміг виїхати з України на час проведення поєдинків", – коротко пояснили ситуацію з Бабоглом у таборі "жовто-чорних".

Найімовірніше, проблема пов'язана з тим, що на УПЛ оборонець заявлений із паспортом України. Дозвіл на зміну футбольного громадянства та отримання молдовських документів, вочевидь, ще не призвели до втрати статусу громадянина України.

"Через незалежні від мене обставини я, на жаль, не зміг приєднатися до команди. Сподіваюся, що в наступних матчах зможу допомогти збірній і одягнути триколірну футболку. Дякую за розуміння та підтримку", – відреагував на історію сам Бабогло.

Для виклику Бабогла до збірної Молдовська федерація футболу отримала спеціальний дозвіл ФІФА. Вихованець одеського "Чорноморця" виступав у складі української молодіжки (7 матчів, 1 гол), але народився в молдовському селі Копчак. У складі "Олександрії" він зіграв 95 поєдинків у всіх турнірах (6 м'ячів).