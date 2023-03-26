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Лидер "Александрии" не дебютировал в сборной Молдовы: его не выпустили из Украины

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Кишинев, Воскресенье 26 марта 2023 12:16
Лидер "Александрии" не дебютировал в сборной Молдовы: его не выпустили из Украины Фото: Владислав Бабогло не смог пересечь границу (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

Из-за юридических преград сорвался потенциальный дебют защитника "Александрии" Владислава Бабогло в составе национальной команды Молдовы. Сборная стартовала в квалификации к Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

24-летний центрбек не смог выехать с территории Украины. Тренерский штаб сборной Молдовы хотел видеть его в команде на матчи с Фарерами и Чехией.

"К сожалению, из-за определенных юридических моментов наш игрок не смог выехать из Украины на время проведения поединков", – коротко объяснили ситуацию с Бабогло в лагере "желто-черных".

Скорее всего, проблема связана с тем, что на УПЛ защитник заявлен с паспортом Украины. Разрешение на смену футбольного гражданства и получение молдавских документов, по всей видимости, еще не привели к потере статуса гражданина Украины.

"По независимым от меня обстоятельствам я, к сожалению, не смог присоединиться к команде. Надеюсь, что в следующих матчах смогу помочь сборной и одеть трехцветную футболку. Спасибо за понимание и поддержку", – отреагировал на историю сам Бабогло.

Для вызова Бабогло в сборную Молдавская федерация футбола получила специальное разрешение ФИФА. Воспитанник одесского "Черноморца" выступал в составе украинской молодежки (7 матчей, 1 гол), но родился в молдавском селе Копчак. В составе "Александрии" он сыграл 95 поединков во всех турнирах (6 мячей).

К слову, ранее подготовили анонс поединка между Англией и Украиной в квалификации к Евро-2024.

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