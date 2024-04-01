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Лідер "Оклахоми" двоочковим перед сиреною підкорив Нью-Йорк: момент дня в НБА

Фото: Саме той кидок Шея Гілджиса-Александера (twitter.com/okcthunder)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Оклахоми-Сіті Тандер" Шей Гілджис-Александер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Канадець вирішив долю протистояння з "Нікс" у легендарному "Медісон Сквер Гардені". За лічені секунди до фінальної сирени він отримав передачу Гідді біля лівої "бровки" та під тиском опонента виконав влучний кидок.

Зрештою, "Тандер" вирвали мінімальну перемогу над "Нью-Йорком" (113:112). Цей успіх дозволив "Оклахомі" зберегти лідерство в Західній конференції НБА. Тим часом "Нікс" залишилися на 4-й позиції на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Тандер" Джейлен Вільямс. Він набрав 33 очки, зробив 4 підбирання і віддав 8 передач. Натомість Гілджис-Александер додав у скарбничку "Оклахоми" ще 19 пунктів.

 

 

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Уродженець Канади, на драфті НБА-2018 був обраний "Шарлотт Хорнетс" під 11-м номером. Проспекта відразу обміняли в "Лос-Анджелес Кліпперс", де той провів сезон 2018/19.

Каліфорнійці згодом вчинили аналогічно: канадець поїхав до "Оклахоми" разом із Даніло Галлінарі та піками драфту в обмін на Пола Джорджа. У травні 2022-го Гілджис-Александер зобов'язався захищати кольори канадської збірної впродовж трьох років. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2023, 2024).

Персональний рекорд результативності плеймейкер встановив понад рік тому. Тоді він оформив 44 пункти проти "Нью-Орлеана". Прізвисько SGA отримав за ініціалами.

До слова, напередодні зірка "Мілуокі" Адетокунбо очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Атланти".

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НБАБаскетбол