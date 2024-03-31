Данк лідера в силовій манері після проходу ствердив міць "Мілуокі": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Зірка "Бакс" підкорив епізодом у третій чверті протистояння з "Атлантою". Він пройшов із власної половини, фінтами розхитав Хантера, а потім із-під Метьюса холоднокровно вгатив згори.

Стараннями Адетокунбо та інших "Мілуокі" здобув виїзну перемогу (122:113). "Бакс" залишилися на 2-й позиції Східної конференції НБА. Натомість "Гокс" тут замикають чільну десятку.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Атланти" Богдан Богдановіч. Він набрав 38 очок, зробив 10 підбирань і віддав 4 передачі. Адетокунбо відповів своїм дабл-даблом (36 пунктів, 16 підбирань).

Хто такий Янніс Адетокунбо

Уродженець грецьких Афін, син іммігрантів із Нігерії. Вихованець столичного "Філатлітікоса".

Підписав контракт із іспанською "Сарагосою" у грудні 2012 року. Однак, на Піренеях так і не зіграв, оскільки на драфті НБА-2013 був обраний "Мілуокі Бакс" під 15-м номером. У 2021 році Янніс привів "Мілуокі" до першого за 50 років чемпіонського титулу в НБА та став MVP фінальної серії. Двічі визнавався MVP асоціації (2019, 2020).

Спортивне прізвисько – Greek Freak. Належить до вірних Елладської православної церкви, виховує двох синів і доньку.