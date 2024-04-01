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Лидер "Оклахомы" двухочковым перед сиреной покорил Нью-Йорк: момент дня в НБА

Фото: Именно тот бросок Шея Гилджеса-Александера (twitter.com/okcthunder)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Оклахомы-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Канадец решил судьбу противостояния с "Никс" в легендарном "Мэдисон Сквер Гардене". За считанные секунды до финальной сирены он получил передачу Гидди у левой "бровки" и под давлением оппонента выполнил точный бросок.

В конце концов "Тандер" вырвали минимальную победу над "Нью-Йорком" (113:112). Этот успех позволил "Оклахоме" сохранить лидерство в Западной конференции НБА. Тем временем "Никс" остались на 4-й позиции на Востоке.

Самым результативным в поединке стал защитник "Тандер" Джейлен Уильямс. Он набрал 33 очка, сделал 4 подбора и отдал 8 передач. В свою очередь Гилджес-Александер добавил в копилку "Оклахомы" еще 19 пунктов.

 

 

Кто такой Шей Гилджес-Александер

Уроженец Канады, на драфте НБА-2018 был избран "Шарлотт Хорнетс" под 11-м номером. Проспекта сразу обменяли в "Лос-Анджелес Клипперс", где тот провел сезон 2018/19.

Калифорнийцы впоследствии поступили аналогично: канадец поехал в "Оклахому" вместе с Данило Галлинари и пиками драфта в обмен на Пола Джорджа. В мае 2022-го Гилджес-Александер обязался защищать цвета канадской сборной в течение трех лет. Двукратный участник Матча всех звезд (2023, 2024).

Персональный рекорд результативности плеймейкер установил больше года назад. Тогда он оформил 44 пункта против "Нью-Орлеана". Прозвище SGA получил по инициалам.

К слову, накануне звезда "Милуоки" Адетокунбо возглавил подборку моментов со слэм-данком против "Атланты".

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