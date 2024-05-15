Зірка "Нікс" оформив ефектний двоочковий після фінта в повітрі: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Оборонець оформив хайлайт ночі в останній чверті протистояння з "Індіаною". Американець обігрався з Гартенштайном, влетів до "фарби", уник зустрічі з Нембхардом і виконав видовищний кидок.

Брансон і компанія розгромили "Пейсерс" на домашньому паркеті (121:91). "Нью-Йорк" знову вийшов уперед у півфінальній серії до чотирьох перемог (3:2). Наступний матч зіграють в Індіанаполісі.

Найрезультативнішим у поєдинку став той же Брансон. Він набрав 44 очки, зробив 4 підбирання і віддав 7 передач. У складі "Індіани" найкраще зарекомендував себе форвард Паскаль Сіакам (22 пункти).

Хто такий Джейлен Брансон

Уродженець штату Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Вілланову Вайлдкетс". На драфті НБА-2018 обраний "Далласом" під 33-м номером.

Після виступів у Літній лізі асоціації підписав 4-річний контракт із "Маверікс". Провів у Техасі 4 сезони та дійшов до фіналу Східної конференцій у сезоні 2021/22. У липні 2022-го підписав угоду на 4 роки з "Нікс" на 104 млн доларів. У лавах збірної США тріумфував у Кубку Америк U-18 та U-19 два роки поспіль (2014-2015 рр.).

Цьогоріч уперше потрапив у ростер Матчу всіх зірок НБА. Одноклубник Донте Дівінченцо був свідком на весіллі Брансона зі шкільним коханням Алі Маркс.