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Звезда "Никс" оформил эффектный двухочковый после финта в воздухе: момент дня в НБА

Нью-Йорк, Среда 15 мая 2024 12:29
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Звезда "Никс" оформил эффектный двухочковый после финта в воздухе: момент дня в НБА Фото: Джейлен Брансон больше всего приложился к победе над "Пэйсерс" (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Защитник оформил хайлайт ночи в последней четверти противостояния с "Индианой". Американец обыгрался с Гартенштайном, влетел в "краску", избежал встречи с Нембхардом и совершил зрелищный бросок.

Брансон и компания разгромили "Пэйсерс" на домашнем паркете (121:91). "Нью-Йорк" снова вышел вперед в полуфинальной серии до четырех побед (3:2). Следующий матч сыграют в Индианаполисе.

Самым результативным в поединке стал тот же Брансон. Он набрал 44 очка, сделал 4 подбора и отдал 7 передач. В составе "Индианы" лучше всего зарекомендовал себя форвард Паскаль Сиакам (22 пункта).

Кто такой Джейлен Брансон

Уроженец штата Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". На драфте НБА-2018 выбран "Далласом" под 33-м номером.

После выступлений в Летней лиге ассоциации подписал 4-летний контракт с "Маверикс". Провел в Техасе 4 сезона и дошел до финала Восточной конференции в сезоне 2021/22. В июле 2022-го подписал соглашение на 4 года с "Никс" на 104 млн долларов. В рядах сборной США триумфовал в Кубке Америк U-18 и U-19 два года подряд (2014-2015 гг.).

В этом году впервые попал в ростер Матча всех звезд НБА. Одноклубник Донте Дивинченцо был свидетелем на свадьбе Брансона со школьной любовью Али Маркс.

К слову, ранее форвард "Далласа" Джонс возглавил подборку моментов с реализованным аллей-упом.

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