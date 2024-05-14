Потужний аллей-уп форварда "Далласа" з монументальною передачею Дончіча: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилися універсальний форвард "Даллас Маверікс" Деррік Джонс і лідер команди Лука Дончіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Дует техасців запам'ятався епізодом на старті фінальної чверті протистояння з "Оклахомою". Словенець ледь не зі статичного положення філігранно накинув на кошик, а американець вгатив згори двома руками.

Старань Дончіча та Джонса забракло для загального успіху "Маверікс". "Тандер" здобули виїзну перемогу (100:96) та зрівняли рахунок у серії. П'ятий півфінальний матч відбудеться в Оклахома-Сіті.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Тандер" Шей Гілджис-Александер. Він набрав 34 очки, зробив 8 підбирань і віддав 5 передач. Тим часом Джонс поклав 17 пунктів у скарбничку "Далласа".

Хто такий Деррік Джонс

Уродженець Пенсильванії, на студентському рівні виступав за "Раннін Ребелс" Університету Невади в Лас-Вегасі. На драфті НБА-2016 не був обраний жодною з команд.

Побував у тренувальних таборах "Сакраменто" та "Фінікса". Дебютував на рівні асоціації в складі останніх у сезоні 2016/17. Посеред наступного сезону опинився в лавах "Маямі", де провів 2,5 роки. Пізніше також захищав кольори "Портленда" та "Чикаго".

У серпні торік підписав контракт із "Далласом", хоча мав варіант із "Буллз" на 3,36 млн доларів. Зробив пропозицію своїй дівчині під час вояжу "Чикаго" в Париж у 2023 році.