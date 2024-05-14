Потужний аллей-уп форварда "Далласа" з монументальною передачею Дончіча: момент дня в НБА
Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилися універсальний форвард "Даллас Маверікс" Деррік Джонс і лідер команди Лука Дончіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Дует техасців запам'ятався епізодом на старті фінальної чверті протистояння з "Оклахомою". Словенець ледь не зі статичного положення філігранно накинув на кошик, а американець вгатив згори двома руками.
Старань Дончіча та Джонса забракло для загального успіху "Маверікс". "Тандер" здобули виїзну перемогу (100:96) та зрівняли рахунок у серії. П'ятий півфінальний матч відбудеться в Оклахома-Сіті.
Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Тандер" Шей Гілджис-Александер. Він набрав 34 очки, зробив 8 підбирань і віддав 5 передач. Тим часом Джонс поклав 17 пунктів у скарбничку "Далласа".
Хто такий Деррік Джонс
Уродженець Пенсильванії, на студентському рівні виступав за "Раннін Ребелс" Університету Невади в Лас-Вегасі. На драфті НБА-2016 не був обраний жодною з команд.
Побував у тренувальних таборах "Сакраменто" та "Фінікса". Дебютував на рівні асоціації в складі останніх у сезоні 2016/17. Посеред наступного сезону опинився в лавах "Маямі", де провів 2,5 роки. Пізніше також захищав кольори "Портленда" та "Чикаго".
У серпні торік підписав контракт із "Далласом", хоча мав варіант із "Буллз" на 3,36 млн доларів. Зробив пропозицію своїй дівчині під час вояжу "Чикаго" в Париж у 2023 році.
До слова, напередодні оборонець "Денвера" Мюррей очолив хіт-парад моментів із баззером зі своєї половини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.