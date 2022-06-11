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Лидер немецких "Зеленых" призывает признать Голодомор геноцидом украинцев

Фото: мемориал жертвам Голодомора (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сопредседатель политической партии Германии "Союз-90/Зеленые" Омид Нурипур призывает Бундестаг признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом он заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, сообщает РБК-Украина.

Нурипур отмечает, что признание геноцида свидетельствовало бы о важном сигнале сопереживания и исторической осведомленности относительно украинского народа.

Он добавил, что партия "зеленых" поддержит такое предложение.

Верховная рада признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Такое же признание зафиксировали еще 19 государств.

Напомним, в 2019 году на сайте Бундестага появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Она набрала 73 тысячи подписей из необходимых 50 тысяч.

Позже МИД Германии выступило против признания Голодомора геноцидом, и Петиционный комитет отклонил петицию.

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