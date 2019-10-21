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МИД Германии против признания Голодомора геноцидом

Новости » Общество    21.10.2019 - 20:57
МИД Германии против признания Голодомора геноцидом
Фото: Бундестаг (pixabay.com)

Петиционный комитет отклонит петицию из-за рекомендации МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии выступило против признания Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что 21 октября в петиционном комитете немецкого Бундестага рассмотрели обращение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. По словам члена соответствующего комитета Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против того, чтобы признать Голодомор - геноцидом украинского народа.

"МИД хочет, чтобы петицию было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократическим. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроен голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку", - сообщил Фаатц.

По его словам, петиционный комитет, скорее всего, отклонит петицию из-за оценки, данной министерством.

"Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется", - добавил он.

Напомним, в конце апреля на сайте Бундестага появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция набрала необходимое количество голосов - более 50 тыс.

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