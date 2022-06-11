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Лідер німецьких "зелених" закликає визнати Голодомор геноцидом українців

Фото: меморіал жертвам Голодомору (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Співголова політичної партії Німеччини "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур закликає Бундестаг визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це він заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє РБК-Україна.

Нуріпур зазначає, що визнання геноциду свідчило б про важливий сигнал співпереживання та історичної поінформованості щодо українського народу.

Він додав, що партія "зелених" підтримає таку пропозицію.

Верховна рада визнала Голодомор геноцидом у 2006 році. Таке ж визнання зафіксували ще 19 держав.

Нагадаємо, у 2019 році на сайті Бундестагу з'явилася петиція про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Вона набрала 73 тисячі підписів з необхідних 50 тисяч.

Пізніше МЗС Німеччини виступило проти визнання Голодомору геноцидом, і Петиционный комітет відхилив петицію.

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