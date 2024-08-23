Лідер найбільшої демократії світу. Що потрібно знати про прем'єра Індії Нарендру Моді

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Хто такий Нарендра Моді

Нарендра Дамодардас Моді народився 1950 року у місті Ваднагар (штат Гуджарат).

Його родина належала до непривілейованої касти торговців "гханчі". У дитинстві Моді допомагав батькові продавати чай у кіоску на залізничній станції.

Зовсім юним хлопець вступив до лав Раштрія Сваямсевак Сангх - (RSS, Союз добровільних слуг батьківщини). Це напіввійськова націоналістична організація, яка виникла у 1920-ті як рух протистояння британському колоніалізму й ісламізму.

Вже у незалежній Індії на основі RSS була створена "Бгаратія джаната парті" - правляча сила, яку наразі й очолює Моді. У підлітковому ж віці майбутній лідер країни був молодшим кадетом у RSS.

Фото: Моді з матір'ю після його призначення прем'єром у 2014 (wikimedia.org)

Коли Нарендрі Моді було 17, батьки організували його шлюб із дівчиною, яку він майже не знав. На знак протесту юнак пішов із дому. Протягом довгих років він приховував факт одруження, адже інакше не міг би стати місіонером RSS.

Навчався в Університеті Делі та Університеті Гуджарата. Має ступінь магістра у галузі політології.

Від підпільника до міністра

Після кількох років подорожей Індією Моді повернувся до Гуджарату і з 21 року почав активну політичну діяльність у Раштрія Сваямсевак Сангх.

У 1975 році в Індії склалася загрозлива ситуація в економці через нафтову кризу, посуху і неврожаї. До того ж після війни з Пакистаном залишалися безпекові проблеми. Країну охопили масові протести.

Тому коли прем'єрка Індіра Ганді майже на 2 роки оголосила надзвичайний стан у країні, RSS як опозиційний рух був заборонений. Моді пішов у підпілля

У 1980-му на основі RSS почала роботу "Бгаратія джаната" (BJP) і Моді став одним із її членів. У наступні роки активно просувався по партійних сходах, a BJP набирала все і більше місць у парламенті Індії.

У жовтні 2001 Моді як представник BJP був призначений головним міністром штату Гуджарат. Попри велику підтримку громадян, саме на цій посаді він отримав багато критики.

Фото: Моді був головним міністром Гуджарата 4 терміни (Getty Images)

Моді звинувачували у націоналістичних поглядах та недостатній реакції на насильство під час так званого Гуджаратського погрому. У 2002 році підпал поїзда з 60 індуїстськими паломниками спричинив заворушення у штаті, оскільки уряд та ЗМІ назвали винними у теракті місцевих мусульман. Введені владою заходи виявилися недостатніми для деескалації.

За офіційними даними, тоді загинуло понад 1 тис. осіб, більшість із яких мусульмани, ще 2,5 тис. людей зазнали поранень.

Хоча слідча комісія виключила причетність Моді, критики називали дії його уряду "етнічною чисткою" та "державним тероризмом".

На посаді прем'єра

Нарендра Моді став кандидатом у прем'єр-міністри від BJP та очолив передвиборчу кампанію на парламентських виборах 2014 року. Його слоганом був: "Націоналізм - наше натхнення. Розвиток та хороше управління - наша мета".

Для спілкування з виборцями активно використовував соцмережі та навіть тривимірні голограми зі своїм зображенням.

За результатами виборів перемогу отримав Національний демократичний альянс, очолюваний партією "Бгаратія джаната". Моді склав присягу прем'єр-міністра Індії 26 травня 2014. Він став першим прем'єром Індії, який народився після здобуття країною незалежності від Британської імперії в 1947 році.

На другий термін його було переобрано у 2019-му. Втретє Моді став прем'єром після виборів влітку 2024, хоча його партія BJP втратила абсолютну більшість.

На посаді глави уряду запровадив економічну політику, зосереджену на приватизації та лібералізації.

(wikimedia.org)

При цьому критики закидають Моді авторитаризм, націоналізм і розпалювання релігійної ворожнечі. За даними американського аналітичного центру Freedom House, BJP все частіше використовує урядові інституції для переслідування політичних опонентів.

Видання BBC наводить твердження правозахисних груп, що за десятиліття правління Моді кількість злочинів на ґрунті ненависті та актів насильства щодо представників мусульманської меншини в Індії зросла.

У зовнішній політиці з перших днів на посаді Моді дотримувався позиції "багатосторонності". Для найширшого залучення інвестицій він намагався налагодити відносини із країнами Східної та Південно-східної Азії.

Також за часи прем'єрства покращилася взаємодія Індії та США. Моді зустрічався з Бараком Обамою у Білому домі, мав позитивні відносини із Дональдом Трампом, а фото, де він разом із нинішнім президентом Джо Байденом, індійський прем'єр активно використовував під час передвиборчої кампанії 2024.

Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та президент США Джо Байден (Getty Images)

Відносини Індії із сусіднім Китаєм є конкурентними та періодично загострюються, зокрема через територіальні суперечки у прикордонних регіонах.

Позиція щодо війни в Україні: "друг" Путіна та миротворець

Індія продовжує співпрацювати з Росією попри її повномасштабне вторгення в Україну в лютому 2022.

Моді відмовився засудити дії кремлівського диктатора Путіна та обрав нейтральну позицію. Він на початку війни пропонував провести прямі переговори між президентами Росії та України й потім неодноразово наголошував на необхідності мирного врегулювання конфлікту.

Індія брала участь у нещодавньому Глобальному саміті миру по Україні у Швейцарії, але не підписала підсумкове комюніке, оскільки у Моді вважають, що до мирного процесу мають бути залучені обидві сторони - і Україна, і РФ.

Першим закордонним візитом прем'єра Індії після чергового переобрання стала поїздка до Москви. Крім питань щодо постачання російської нафти та озброєнь, Нарендра Моді та Володимир Путін обговорили війну в Україні.

Індійський прем'єр на переговорах із лідером РФ закликав припинити бойові дії, адже "бомби, ракети та гвинтівки не можуть забезпечувати мир".

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав Моді.

Примітно, що під час зустрічі Моді називав Путіна "дорогим другом", а фото та відео їх міцних обіймів облетіли мережу. До того ж переговори відбувалися лише за кілька годин після російського обстрілу Києва 8 липня, коли ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на візит Моді до РФ виразив розчарування.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав він у X, маючі на увазі атаку окупантів на столицю України.

Варто зазначити, що після Москви Моді відвідав Відень, де також обговорював тему "мирного врегулювання" з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

На зустрічі індійський лідер наголосив, що "війна - це не рішення". Він заявив про готовність разом з Австрією надати "всю можливу підтримку" для "швидкого відновлення миру та стабільності" в Україні.

"Загибель безневинних людей неприйнятна, де б вона не відбувалася. Проблеми не можна вирішувати на полі бою", - зазначив Моді.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Нарендра Моді може відвідати Україну у другій половині серпня. Це має бути перший візит індійського прем'єра до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ікона стилю та топ-блогер. Цікаві факти про Моді

, до прикладу, кажучи, що його лідерські якості прийшли від Бога.

"Коли моя мама була жива, я вважав, що народився біологічно. Коли вона померла, я переконався, що мене послав Бог", - казав Моді в одній зі своїх передвиборчих промов цього року.

Фото: "фірмовим" елементом стилю Моді є жилет (x.com/narendramodi)

Однією з головних стратегій Нарендри Моді та його уряду стало широке використання соціальних мереж для прямого спілкування з громадськістю.

Станом на липень 2024 Моді є світовим лідером і главою уряду, на якого найчастіше підписуються в Instagram, з понад 91 млн підписників. Його акаунт в Instagram є 42-м за кількістю підписок.

Також минулого місяця Моді став світовим лідером із найбільшою кількістю підписників у X (100 млн), з чим його привітав власник платформи Ілон Маск.

Нарендра Моді пише вірші мовою гуджараті (одна з 23 офіційних мов Індії). Видав поетичну книгу "Благословенні наші очі".

При підготовці використовувалися наступні джерела: публікації The Hindu Bureau, NDTV, rfi, The Guardian, BBC, інформація з Wikipedia, допис президента України Володимира Зеленського в соцмережі Х.