Лидер крупнейшей демократии мира. Что нужно знать о премьере Индии Нарендре Моди

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Кто такой Нарендра Моди

Нарендра Дамодардас Моди родился в 1950 году в городе Ваднагар (штат Гуджарат).

Его семья принадлежала к непривилегированной касте торговцев "гханчи". В детстве Моди помогал отцу продавать чай в киоске на железнодорожной станции.

Совсем юным парень вступил в ряды Раштрия Сваямсевак Сангх - (RSS, Союз добровольных слуг родины). Это полувоенная националистическая организация, возникшая в 1920-е как движение противостояния британскому колониализму и исламизму.

Уже в независимой Индии на основе RSS была создана "Бгаратия джаната парти" - правящая сила, которую сейчас и возглавляет Моди. В подростковом же возрасте будущий лидер страны был младшим кадетом в RSS.

Фото: Моди с матерью после его назначения премьером в 2014 году (wikimedia.org)

Когда Нарендре Моди было 17, родители устроили его брак с девушкой, которую он почти не знал. В знак протеста молодой человек ушел из дома. В течение долгих лет он скрывал факт женитьбы, иначе не мог бы стать миссионером RSS.

Учился в Университете Дели и Университете Гуджарата. Имеет степень магистра в области политологии.

От подпольщика до министра

После нескольких лет путешествий по Индии Моди вернулся в Гуджарат и с 21 года начал активную политическую деятельность в Раштрия Сваямсевак Сангх.

В 1975 году в Индии сложилась угрожающая ситуация в экономике из-за нефтяного кризиса, засухи и неурожаев. К тому же после войны с Пакистаном оставались проблемы в сфере безопасности. Страну охватили массовые протесты.

Поэтому когда премьер Индира Ганди почти на 2 года объявила чрезвычайное положение в стране, RSS как оппозиционное движение было запрещено. Моди ушел в подполье в Гуджарате и часто путешествовал переодетым в монаха или сикха, чтобы избежать ареста. Он участвовал в печати критических памфлетов в адрес правительства, организовывал демонстрации, помогал скрываться активистам.

В 1980-м на основе RSS начала работу "Бгаратия джаната" (BJP) и Моди стал одним из ее членов. В последующие годы активно продвигался по партийной лестнице, a BJP набирала все и больше мест в парламенте Индии.

В октябре 2001 Моди как представитель BJP был назначен главным министром штата Гуджарат. Несмотря на большую поддержку граждан, именно на этой должности он получил много критики.

Фото: Моди был главным министром Гуджарата 4 срока (Getty Images)

Моди обвиняли в националистических взглядах и недостаточной реакции на насилие во время так называемого Гуджаратского погрома. В 2002 году поджог поезда с 60 индуистскими паломниками привел к беспорядкам в штате, поскольку правительство и СМИ назвали виновными в теракте местных мусульман. Введенные властями меры оказались недостаточными для деэскалации.

По официальным данным, тогда погибло свыше 1 тыс. человек, большинство из которых мусульмане, еще 2,5 тыс. человек получили ранения.

Хотя следственная комиссия исключила причастность Моди, критики называли действия его правительства "этнической чисткой" и "государственным терроризмом".

На должности премьера

Нарендра Моди стал кандидатом в премьер-министры от BJP и возглавил предвыборную кампанию на парламентских выборах 2014 года. Его слоганом был: "Национализм - наше вдохновение. Развитие и хорошее управление - наша цель".

Для общения с избирателями активно использовал соцсети и даже трехмерные голограммы со своим изображением.

По результатам выборов победу одержал Национальный демократический альянс, возглавляемый партией "Бгаратия джаната". Моди принял присягу премьер-министра Индии 26 мая 2014. Он стал первым премьером Индии, родившимся после обретения страной независимости от Британской империи в 1947 году.

На второй срок он был переизбран в 2019-м. В третий раз Моди стал премьером после выборов летом 2024 года, хотя его партия BJP потеряла абсолютное большинство.

На должности главы правительства внедрял экономическую политику, сосредоточенную на приватизации и либерализации.

Позволил больше иностранных инвестиций в промышленность, в частности в оборону и железнодорожный транспорт. Запустил инициативу Make in India с целью превратить Индию в глобальный производственный центр. Добился улучшения транспортной инфраструктуры, в том числе запуска скоростного железнодорожного сообщения.

В 2017 году провел самую масштабную за время независимости налоговую реформу - ввел 17 видов налогов на товары и услуги. Среди его антикоррупционных инициатив была борьба с "черными наличными" и подставными компаниями.

При этом критики упрекают Моди в авторитаризме, национализме и разжигании религиозной вражды. По данным американского аналитического центра Freedom House, BJP все чаще использует правительственные институты для преследования политических оппонентов.

Издание BBC приводит утверждение правозащитных групп, что за десятилетие правления Моди количество преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло.

Во внешней политике с первых дней на должности Моди придерживался позиции "многосторонности". Для широкого привлечения инвестиций он пытался наладить отношения со странами Восточной и Юго-Восточной Азии.

Также за время премьерства улучшилось взаимодействие Индии и США. Моди встречался с Бараком Обамой в Белом доме, имел положительные отношения с Дональдом Трампом, а фото, где он вместе с нынешним президентом Джо Байденом, индийский премьер активно использовал во время предвыборной кампании 2024.

Фото: премьер Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден (Getty Images)

Отношения Индии с соседним Китаем являются конкурентными и периодически обостряются, в частности из-за территориальных споров в приграничных регионах.

Позиция по войне в Украине: "друг" Путина и миротворец

Индия продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на полномасштабное вторжение ее войск в Украину в феврале 2022.

Моди отказался осудить действия кремлевского диктатора Путина и избрал нейтральную позицию. Он в начале войны предлагал провести прямые переговоры между президентами России и Украины и затем неоднократно подчеркивал необходимость мирного урегулирования конфликта.

Индия принимала участие в недавнем Глобальном саммите мира по Украине в Швейцарии, но не подписала итоговое коммюнике, поскольку у Моди считают, что в мирный процесс должны быть вовлечены обе стороны - и Украина, и РФ.

Первым зарубежным визитом премьера Индии после очередного переизбрания стала поездка в Москву. Кроме вопросов по поставкам российской нефти и вооружений, Нарендра Моди и Владимир Путин обсудили войну в Украине.

Индийский премьер на переговорах с лидером РФ призвал прекратить боевые действия, поскольку "бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир".

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия - это путь вперед", - сказал Моди.

Примечательно, что во время встречи Моди называл Путина "дорогим другом", а фото и видео их крепких объятий облетели сеть. К тому же переговоры проходили всего через несколько часов после российского обстрела Киева 8 июля, когда ракета попала в детскую больницу "Охматдет".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на визит Моди в РФ выразил разочарование.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником мира в Москве в такой день", - написал он в X, имея ввиду атаку оккупантов на столицу Украины.

Следует отметить, что после Москвы Моди посетил Вену, где также обсуждал тему "мирного урегулирования" с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером.

На встрече индийский лидер подчеркнул, что "война - это не решение". Он заявил о готовности вместе с Австрией оказать "всю возможную поддержку" для "скорого восстановления мира и стабильности" в Украине.

"Гибель невинных людей неприемлема, где бы она ни происходила. Проблемы нельзя решать на поле боя", - отметил Моди.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Нарендра Моди может посетить Украину во второй половине августа. Это должен быть первый визит индийского премьера в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Икона стиля и топ-блогер. Интересные факты о Моди

Глава правительства Индии создал публичный образ мужчины, ведущего одинокий и скромный образ жизни, трудоголика и интроверта. Он не употребляет алкоголь и является вегетарианцем, занимается йогой.

Часто использует тон пророка в своих речах, к примеру, говоря, что его лидерские качества пришли от Бога.

"Когда моя мама была жива, я считал, что родился биологически. Когда она умерла, я убедился, что меня послал Бог", - говорил Моди в одной из своих предвыборных речей в этом году.

Его называют иконой моды за фирменный стиль. Политик предпочитает одежду из шелка или хлопка с традиционными индийскими элементами и лаконичными аксессуарами. Разновидность жилета, который регулярно носит премьер, стала популярной под названием жакет Моди.

Фото: "фирменным" элементом стиля Моди является жилет (x.com/narendramodi)

Одной из основных стратегий Нарендры Моди и его правительства стало использование социальных сетей для прямого общения с общественностью.

На июль 2024 Моди является мировым лидером и главой правительства, на которого чаще всего подписываются в Instagram, с более чем 91 млн подписчиков. Его аккаунт в Instagram - 42-й по количеству подписок.

Также в прошлом месяце Моди стал мировым лидером с наибольшим количеством подписчиков в X (100 млн), с чем его поздравил владелец платформы Илон Маск.

Нарендра Моди пишет стихи на языке гуджарати (один из 23 официальных языков Индии). Издал поэтическую книгу "Благословенны наши глаза".

При подготовке использовались следующие источники: публикации The Hindu Bureau, NDTV, rfi, The Guardian, BBC, информация из Wikipedia, сообщение президента Украины Владимира Зеленского в соцсети Х.