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Лідер "Міннесоти" домінантним слемданком декласував "Денвер": момент дня в НБА

Фото: Ентоні Едвардс перевів серію з "Наггетс" у сьомий матч (startribune.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірка "Тімбервулвз" запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Денвером". Він фінтами розхитав Портера на лінії штрафних, влетів до "фарби" та двома руками вгатив згори в кошик. Йокіч виконав роль статиста.

Едвардс і компанія забезпечили "Міннесоті" розгромну перемогу вдома (115:70). "Тімбервулвз" зрівняли рахунок у півфінальній серії Західної конференції (3:3). Вирішальний поєдинок зіграють у Денвері 19 травня.

Едвардс ще й став найрезультативнішим у матчі. Він набрав 27 очок, зробив 4 підбирання і віддав 4 передач. У лавах "Наггетс" четвертину результату забезпечив Йокіч (22 пункти).

 

 

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець Джорджії, у дитинстві змінив американський футбол на баскетбол. На студентському рівні захищав кольори "Джорджії Бульдогс".

Обраний "Міннесотою" під першим номером драфту НБА-2020. Дебютував у складі "Тімбервулвз" у грудні того ж року, набравши 15 пунктів із лави запасних. Став новачком року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2023, 2024).

Узяв 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли в 2015 році. Опікунами Едвардса тоді стали брат і сестра. У коледжі вивчав маркетинг.

До слова, напередодні оборонець "Оклахоми" Вільямс очолив підбірку моментів зі силовим слемданком.

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