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Лидер "Миннесоты" доминантным слэм-данком деклассировал "Денвер": момент дня в НБА

Фото: Энтони Эдвардс перевел серию с "Наггетс" в седьмой матч (startribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Тимбервулвз" запомнилась моментом в третьей четверти противостояния с "Денвером". Он финтами расшатал Портера на линии штрафных, влетел в "краску" и двумя руками уложил сверху в корзину. Йокич исполнил роль статиста.

Эдвардс и компания обеспечили "Миннесоте" разгромную победу дома (115:70). "Тимбервулвз" сравняли счет в полуфинальной серии Западной конференции (3:3). Решающий поединок сыграют в Денвере 19 мая.

Эдвардс еще и стал самым результативным в матче. Он набрал 27 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передач. В рядах "Наггетс" четверть результата обеспечил Йокич (22 пункта).

 

 

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, в детстве сменил американский футбол на баскетбол. На студенческом уровне защищал цвет "Джорджии Бульдогс".

Выбран "Миннесотой" под первым номером драфта НБА-2020. Дебютировал в составе "Тимбервулвз" в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком года в Юго-Восточном дивизионе ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2023, 2024).

Взял 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, умерших в 2015 году. Попечителями Эдвардса тогда стали брат и сестра. В колледже изучал маркетинг.

К слову, накануне защитник "Оклахомы" Уильямс возглавил подборку моментов с силовым слэм-данком.

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