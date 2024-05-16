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Сольний прохід оборонця зі силовим данком не врятував "Оклахому": момент дня в НБА

Оклахома-Сіті, Четвер 16 травня 2024 12:27
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Сольний прохід оборонця зі силовим данком не врятував "Оклахому": момент дня в НБА Фото: Джейлен Вільямс і компанія програли вдома (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Оклахоми-Сіті Тандер" із навиками легкого форварда Джейлен Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив епізодом під завісу другої чверті протистояння з "Далласом". Він сміливо пішов атакувати кошик суперника та з-під Геффорда виконав слемданк у силовій манері.

Зусиль Вільямса та інших не вистачило для загального успіху "Тандер". "Маверікс" здобули виїзну перемогу та вирвалися вперед у півфінальній серії Західної конференції (3:2). Наступний матч відбудеться в Техасі.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Далласа" Лука Дончіч. Він оформив тріпл-дабл – 31 очко, 10 підбирань і 11 передач. Тим часом Вільямс поклав у скарбничку "Оклахоми" 12 пунктів.

Хто такий Джейлен Вільямс

Уродженець Колорадо, на студентському рівні виступав за Університет Санта-Клари. На драфті НБА-2022 обраний "Оклахомою" під 12-м номером.

Грав у баскетбол у гілбертській школі Перрі в штаті Арізона, куди переїхала його родина. У старших класах виріс на понад 20 см. У коледжі прогресував у кожному новому сезоні Національної асоціації студентського спорту (NCAA). У дебютному сезоні потрапив до Збірної новачків асоціації.

Прізвисько – J-Dub. Його молодший брат Коуді вважається одним із найперспективніших баскетболістів і торік розпочав виступи за "Колорадо Буффалос" в NCAA.

До слова, напередодні плеймейкер "Нікс" Брансон очолив хіт-парад моментів із ефектним двоочковим.

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