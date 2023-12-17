Лідер "Маямі" двоочковим баззером поховав перший клуб у кар'єрі: момент дня в НБА

Ветеран флоридців вирішив долю протистояння з "Чикаго". На фінальних секундах він хитнув оборонця "Буллз" Вайта та з меж зони атаки за класною траєкторією відправив м'яч у кошик.

На той момент рахунок був рівним, а влучний кидок Батлера під сирену забезпечив перемогу "Маямі" (118:116). "Гіт" закріпилися на 5-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Чикаго" за межами зони плей-офф – 12-те місце.

Батлер ще й став найрезультативнішим у поєдинку. Він набрав 28 очок, зробив 4 підбирання і віддав 2 передачі. У складі ж "Буллз" найбільше набрав оборонець Демар Дерозан (27 пунктів).

Хто такий Джиммі Батлер

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Маркетт Голден Іглз". Обраний "Чикаго" під 30-м номером драфту НБА-2011.

У складі "Буллз" провів 6 сезонів. Пізніше захищав кольори "Міннесоти" та "Філадельфії". До лав "Маямі" перебрався перед сезоном 2019/20 у рамках великого обміну та підписав 4-річний контракт на 142 млн доларів. Володар нагороди Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу-2015, MVP фіналу Сходу (2023), шестиразовий учасник Матчу всіх зірок, олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро.

Отримав диплом бакалавра гуманітарних наук у сфері комунікацій. Батлер є шанувальником кантрі та навіть знявся в кліпі музиканта Люка Браяна. Після ігрової кар'єри планує займатися кавовим бізнесом.