Лідер "Маямі" двоочковим баззером поховав перший клуб у кар'єрі: момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Маямі Гіт" Джиммі Батлер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Ветеран флоридців вирішив долю протистояння з "Чикаго". На фінальних секундах він хитнув оборонця "Буллз" Вайта та з меж зони атаки за класною траєкторією відправив м'яч у кошик.
На той момент рахунок був рівним, а влучний кидок Батлера під сирену забезпечив перемогу "Маямі" (118:116). "Гіт" закріпилися на 5-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Чикаго" за межами зони плей-офф – 12-те місце.
Батлер ще й став найрезультативнішим у поєдинку. Він набрав 28 очок, зробив 4 підбирання і віддав 2 передачі. У складі ж "Буллз" найбільше набрав оборонець Демар Дерозан (27 пунктів).
Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Маркетт Голден Іглз". Обраний "Чикаго" під 30-м номером драфту НБА-2011.
У складі "Буллз" провів 6 сезонів. Пізніше захищав кольори "Міннесоти" та "Філадельфії". До лав "Маямі" перебрався перед сезоном 2019/20 у рамках великого обміну та підписав 4-річний контракт на 142 млн доларів. Володар нагороди Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу-2015, MVP фіналу Сходу (2023), шестиразовий учасник Матчу всіх зірок, олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро.
Отримав диплом бакалавра гуманітарних наук у сфері комунікацій. Батлер є шанувальником кантрі та навіть знявся в кліпі музиканта Люка Браяна. Після ігрової кар'єри планує займатися кавовим бізнесом.
До слова, напередодні форвард "Бостона" Браун очолив підбірку моментів зі силовим данком.
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