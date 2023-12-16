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Силовий слемданк зірки ствердив відрив "Бостона": момент дня в НБА

Бостон, Субота 16 грудня 2023 10:22
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Силовий слемданк зірки ствердив відрив "Бостона": момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун (ліворуч) набрав 18 пунктів проти "Меджик" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Лідер "Селтікс" підкорив епізодом перед великою перервою у протистоянні з "Орландо". У зоні атаки він отримав передачу Вайта, влетів до "фарби" та однією рукою виконав могутній данк, зім'явши Блека.

Браун та інші довели матч до впевненої перемоги над "Меджик" (128:111). "Бостон" закріпився в лідерах Східної конференції НБА. Натомість "Орландо" залишився тут на 4-й сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 30 пунктів, зробив 6 підбирань і віддав 4 передачі. Натомість Браун додав ще 18 очок.

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.

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