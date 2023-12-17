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Лидер "Майами" двухочковым баззером похоронил первый клуб в карьере: момент дня в НБА

Фото: Джимми Батлер (в центре) в объятиях одноклубников (twitter.com/MiamiHEAT)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Майами Хит" Джимми Батлер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Ветеран флоридцев решил судьбу противостояния с Чикаго. На финальных секундах он качнул защитника "Буллз" Уайта и из пределов зоны атаки по классной траекторией отправил мяч в корзину.

На тот момент счет был равным, а точный бросок Батлера под сирену обеспечил победу "Майами" (118:116). "Хит" закрепились на 5-й строчке Восточной конференции НБА. "Чикаго" же за пределами зоны плей-офф – 12-е место.

Батлер еще и стал самым результативным в поединке. Он набрал 28 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. В составе же "Буллз" больше всего набрал защитник Демар Дерозан (27 пунктов).

Кто такой Джимми Батлер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Маркетт Голден Иглз". Выбран "Чикаго" под 30-м номером драфта НБА-2011.

В составе "Буллз" провел 6 сезонов. Позже защищал цвета "Миннесоты" и "Филадельфии". В ряды "Майами" перебрался перед сезоном 2019/20 в рамках большого обмена и подписал 4-летний контракт на 142 млн долларов. Обладатель награды Самому прогрессирующему игроку НБА-2015, MVP финала Востока (2023), шестикратный участник Матча всех звезд, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро.

Получил диплом бакалавра гуманитарных наук в области коммуникаций. Батлер является поклонником кантри и даже снялся в клипе музыканта Люка Брайана. После игровой карьеры планирует заниматься кофейным бизнесом.

К слову, накануне форвард "Бостона" Браун возглавил подборку моментов с силовым данком.

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