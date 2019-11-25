Лидер "Манчестер Сити" пропустит матч Лиги чемпионов с "Шахтером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о травмированных игроках команды перед матчем 5 тура Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". Об этом информирует пресс-служба английского клуба.

Так, игру пропустит аргентинец Серхио Агуэро, который был заменен в конце матча 13 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с "Челси".

"Нам будет не хватать Серхио в ближайших матчах. У нас есть Жезус и Стерлинг, которые смогут играть на позиции центрального нападающего. Будем играть без него столько матчей. Новых травм у команды нет, у Давида Сильвы было повреждение, но он сможет играть", - сказал Гвардиола.

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" пройдёт на стадионе "Этихад" завтра, 26 ноября.

Английский клуб лидирует в группе С, набрав 10 очков в 4 турах. "Горняки" располагаются на втором месте с 5 очками в активе.