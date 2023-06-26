Лідер "Манчестер Сіті" перебрався до "Барселони"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Досвідчений хавбек відтепер виступатиме в складі "блаугранас". Склад каталонців він поповнить безкоштовно.

Гюндоган уклав із "Барсою" угоду на 2 роки. У контракті німця з іспанським грандом передбачена клаусула в розмірі 400 млн євро. На "Камп Ноу" він переїхав на правах вільного агента, адже 30 червня втратить чинність його контракт із "Манчестер Сіті".

У чемпіонаті Англії Гюндоган провів 7 сезонів. Півзахисник завоював із "містянами" всі можливі трофеї. Увінчав період кар'єри в "Ман Сіті" він здобутим у сезоні 2022/23 треблом – із чемпіонським титулом АПЛ, Кубком Англії та Лігою чемпіонів.

Хто такий Ілкай Гюндоган

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець "Бохума". На дорослому рівні дебютував за дубль рурців у Регіональлізі.

Далі перейшов у "Нюрнберг", у складі якого вперше зіграв у Бундеслізі. Перед сезоном 2011/12 опинився у дортмундській "Боруссії". Провів у лавах "джмелів" 5 сезонів. Здобув із дортмундцями "золото" чемпіонату Німеччини 2011/12. У 2016 році "Ман Сіті" віддав за Гюндогана 27 млн євро.

На Туманному Альбіоні виборов 5 чемпіонських титулів, 2 Кубка Англії, 4 Кубка ліги, два Суперкубка Англії та трофей Ліги чемпіонів 2022/23. За збірну Німеччини провів 67 матчів, у яких забив 17 м'ячів. Пропустив тріумфальний ЧС-2014 через важку травму.