"Інтер Маямі" анонсував перехід чергової екс-зірки "Барселони"

Американський "Інтер Маямі" оголосив про трансфер колишнього півзахисника іспанської "Барселони" Серхіо Бускетса. Він приєднається до багаторічного партнера по команді Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

34-річний хавбек покинув "блаугранас" після сезону 2022/23. Вихованець "Барси" не домовився про новий контракт із каталонцями та пішов із команди вільним агентом.

"Інтер Маямі" виграв конкуренцію за Бускетса в близькосхідних грандів. Деталі угоди з "чаплями" наразі залишаються невідомими. За неофіційною інформацією, іспанець підписав із аутсайдером МЛС контракт до 2025 року.

Окрім того, Бускетс не матиме статусу "призначеного гравця". Кожен клуб північноамериканської ліги може підписати трьох футболістів поза лімітом на зарплату. Хавбек же заробить усього близько 1,65 млн євро за сезон.

Хто такий Серхіо Бускетс

Уродженець каталонського Сабаделя, виховувався у скромних командах місцевого рівня. До структури "Барселони" потрапив у 17 років.

Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2008/09. Загалом провів у складі "блаугранас" 722 матчі в усіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів і віддав 45 результативних передач. Здобув із "Барсою" 32 трофеї. Зокрема, 9 разів ставав чемпіоном Іспанії та тричі тріумфував у Лізі чемпіонів.

Кольори збірної Іспанії захищав у 2009-2022 рр. Зіграв за "Фурію Роху" 143 поєдинки (2 голи). Чемпіон світу-2010 та переможець Євро-2012.