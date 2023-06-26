Лидер "Манчестер Сити" перебрался в "Барселону"
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган окончательно сменил английский "Манчестер Сити" на ряды чемпионов Испании - "Барселоны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Опытный хавбек теперь будет выступать в составе "блаугранас". Состав каталонцев он пополнит бесплатно.
Гюндоган заключил с "Барсой" соглашение на 2 года. В контракте немца с испанским грандом предусмотрена клаусула в размере 400 млн евро. На "Камп Ноу" он переехал на правах свободного агента, ведь 30 июня утратит силу его контракт с "Манчестер Сити".
В чемпионате Англии Гюндоган провел 7 сезонов. Полузащитник завоевал с "горожанами" все возможные трофеи. Увенчал период карьеры в "Ман Сити" он завоеванным в сезоне 2022/23 треблом – с чемпионским титулом АПЛ, Кубком Англии и Лигой чемпионов.
Кто такой Илкай Гюндоган
Уроженец Гельзенкирхена, воспитанник "Бохума". На взрослом уровне дебютировал за дубль рурцев в Региональлиге.
Затем перешел в "Нюрнберг", в составе которого впервые сыграл в Бундеслиге. Перед сезоном 2011/12 оказался в дортмундской "Боруссии". Провел в рядах "шмелей" 5 сезонов. Завоевал с дортмундцами "золото" чемпионата Германии 2011/12. В 2016 году "Ман Сити" отдал за Гюндогана 27 млн евро.
На Туманном Альбионе завоевал 5 чемпионских титулов, 2 Кубка Англии, 4 Кубка лиги, два Суперкубка Англии и трофей Лиги чемпионов 2022/23. За сборную Германии провел 67 матчей, в которых забил 17 мячей. Пропустил триумфальный ЧМ-2014 из-за тяжелой травмы.
К слову, ранее "Интер Майами" объявил о переходе Бускетса из испанской "Барселоны".
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