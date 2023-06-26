Лидер "Манчестер Сити" перебрался в "Барселону"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Опытный хавбек теперь будет выступать в составе "блаугранас". Состав каталонцев он пополнит бесплатно.

Гюндоган заключил с "Барсой" соглашение на 2 года. В контракте немца с испанским грандом предусмотрена клаусула в размере 400 млн евро. На "Камп Ноу" он переехал на правах свободного агента, ведь 30 июня утратит силу его контракт с "Манчестер Сити".

В чемпионате Англии Гюндоган провел 7 сезонов. Полузащитник завоевал с "горожанами" все возможные трофеи. Увенчал период карьеры в "Ман Сити" он завоеванным в сезоне 2022/23 треблом – с чемпионским титулом АПЛ, Кубком Англии и Лигой чемпионов.

Кто такой Илкай Гюндоган

Уроженец Гельзенкирхена, воспитанник "Бохума". На взрослом уровне дебютировал за дубль рурцев в Региональлиге.

Затем перешел в "Нюрнберг", в составе которого впервые сыграл в Бундеслиге. Перед сезоном 2011/12 оказался в дортмундской "Боруссии". Провел в рядах "шмелей" 5 сезонов. Завоевал с дортмундцами "золото" чемпионата Германии 2011/12. В 2016 году "Ман Сити" отдал за Гюндогана 27 млн евро.

На Туманном Альбионе завоевал 5 чемпионских титулов, 2 Кубка Англии, 4 Кубка лиги, два Суперкубка Англии и трофей Лиги чемпионов 2022/23. За сборную Германии провел 67 матчей, в которых забил 17 мячей. Пропустил триумфальный ЧМ-2014 из-за тяжелой травмы.