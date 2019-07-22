Лидер "Ливерпуля" пропустит игру за Суперкубок Англии

Фото: Садио Мане (liverpoolfc.com)

Форвард вернется к тренировкам в начале августа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий команды Садио Мане не сможет принять участие в матче с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии. Наставника цитирует официальный сайт клуба.

"У Садио сейчас отпуск. Он вернется в команду 5 августа, уже после игры с "Манчестер Сити", - сказал Клопп.

При этом он отметил, что игрок находится в хорошей форме после выступления на Кубке африканских наций, на котором он занял второе место вместе со сборной Сенегала.

У футболиста будет четыре-пять дней, чтобы подготовиться к матчу первого тура АПЛ с "Норвичем", и десять дней для подготовки к матчу за Суперкубок УЕФА с "Челси".

Матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 4 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.