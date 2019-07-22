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Лідер "Ліверпуля" пропустить гру за Суперкубок Англії

Новини » Спорт    22.07.2019 - 16:09
Лідер "Ліверпуля" пропустить гру за Суперкубок Англії
Фото: Садіо Мане (liverpoolfc.com)

Форвард повернеться до тренувань на початку серпня

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив, що нападник команди Садіо Мане не зможе взяти участь в матчі з "Манчестер Сіті" за Суперкубок Англії. Наставника цитує офіційний сайт клубу.

"У Садіо зараз відпустку. Він повернеться в команду 5 серпня, вже після гри з" Манчестер Сіті", - сказав Клопп.

При цьому він зазначив, що гравець знаходиться в хорошій формі після виступу на Кубку африканських націй, на якому він зайняв друге місце разом зі збірною Сенегалу.

У футболіста буде чотири-п'ять днів, щоб підготуватися до матчу першого туру АПЛ з "Норвіч", і десять днів для підготовки до матчу за Суперкубок УЄФА з "Челсі".

Матч за Суперкубок Англії «Ліверпуль» - «Манчестер Сіті» відбудеться 4 серпня на стадіоні «Уемблі» в Лондоні.

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