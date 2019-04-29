Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово

Иллюстративное изображение (коллаж РБК-Украина)

Переговоры должны состояться во время Балканского саммита

Президент Франции Еманнуель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, европейские лидеры хотят вернуть за стол переговоров представителей Сербии и Косово во время регионального саммита, который пройдет 29 апреля в Берлине.

Меркель и Макрон надеются возобновить диалог по одному из самых острых конфликтов на Балканах.

"Встреча будет посвящена "стабильности в регионе, с особым акцентом на поиск способа восстановления диалога между Сербией и Косово", - заявил президент Франции на брифинге накануне саммита.

Отмечается, что данная инициатива европейских лидеров возникла после приостановки переговоров между Белградом и Приштиной под руководством Евросоюза в прошлом году.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград может признать независимость Косово. Вучич отметил, что для признания независимости Сербия должна получить что-то взамен в рамках крупной сделки.

Раньше, президент Косово Хашим Тачи заявил, что в случае, если "небольшой коррекции границы" между республикой и Сербией будет достаточно для окончательного заключение мирного соглашения между сторонами, для Косово "это должно быть приемлемым".