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Лідер "Колорадо" з чотирма шайбами за матч очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Нейтан Маккіннон знову змусив фанатів кидати картузи на лід (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Колорадо Евеланш" Нейтана Маккіннона найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Бомбардир денверців зіграв ключову роль у розгромній перемозі над "Вашингтоном" (6:2). Він оформив покер у протистоянні зі столичною командою.

 

 

"Евеланш" відкрили рахунок у стартовому періоді, коли Макар зумів відзначитися в меншості. Натомість друга 20-хвилинка стала зоряним часом Маккіннона. Для початку він поцілив у ворота з гострого кута ліворуч. Потім реалізував ще одну більшість з лівої зони вкидання, а згодом перед воротами розібрався з голкіпером у контратаці.

У фінальному періоді "Кепіталз" розмочили рахунок зусиллями Строума. Однак, "Колорадо" відповів ще двома шайбами. Рантанен відзначився з передачі Маккіннона, а потім асистент повернувся до ролі голеадора та "прошив" Ліндгрена кидком із центральної зони. Друга шайба Строума нічого не змінила.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Флориди" Сем Райнхарт і голкіпер "Торонто" Ілья Самсонов. Перший відзначився голом і асистом у протистоянні з "Арізоною" (6:2). Натомість другий оформив шатаут і 32 сейви в перемозі над "Вінніпегом" (1:0 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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