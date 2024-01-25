Лидер "Колорадо" с четырьмя шайбами за матч возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Бомбардир денверцев сыграл ключевую роль в разгромной победе над "Вашингтоном" (6:2). Он оформил покер в противостоянии со столичной командой.

"Эвеланш" открыли счет в стартовом периоде, когда Макар сумел отличиться в меньшинстве. В свою очередь вторая 20-минутка стала звездным временем Маккиннона. Для начала он попал в ворота с острого угла слева. Затем реализовал еще одно большинство из левой зоны вбрасывания, а вскоре перед воротами разобрался с голкипером в контратаке.

В финальном периоде "Кэпиталз" размочили счет усилиями Строума. Однако "Колорадо" ответил еще двумя шайбами. Рантанен отличился c передачи Маккиннона, а затем ассистент вернулся в роль голеадора и "прошил" Линдгрена броском из центральной зоны. Вторая шайба Строума ничего не изменила.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт и голкипер "Торонто" Илья Самсонов. Первый отличился голом и ассистом в противостоянии с "Аризоной" (6:2). В свою очередь второй оформил шатаут и 32 сэйва в победе над "Виннипегом" (1:0 ОТ).

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