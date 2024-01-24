Вінгер "Тампи-Бей" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Росіянин відіграв ключову роль у виїзному поєдинку з "Філадельфією" (6:3). Він закинув три шайби у ворота Самуеля Ерссона.

У першому періоді "Лайтнінг" відкрили рахунок зусиллями Пойнта. Далі за справу взявся Кучеров, завершивши з правої зони вкидання затяжну атаку "Тампи-Бей". А на старті другої 20-хвилинки російський вінгер забив із близької відстані в більшості.

"Флаєрс" спробувало повернутися до гри з голами Еткінсона та Драйсдейла. Утім, невдовзі Іссімонт скористався черговою чисельною перевагою "блискавок". На старті фінального періоду Йорк подарував "Філадельфії" надію, але в останні хвилини основного часу Хейгел і Кучеров розписалися у порожніх воротах господарів.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Далласа" Роопе Хінц і воротар "Едмонтона" Стюарт Скіннер. Фін дублем і асистом доклався до перемоги над "Детройтом" (5:4). Натомість голкіпер оформив 27 сейвів у протистоянні з "Коламбусом" (4:1).

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