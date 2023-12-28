Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни

За словами очільника КНДР, пришвидшення темпів підготовки до бойових дій потрібно, аби протистояти безпрецедентним "конфронтаційним крокам" з боку Штатів.

Як йдеться в публікації північно-корейського державного новинного агентства KCNA, відповідний наказ Кім віддав військовим, а також сектору промисловості боєприпасів та ядерної зброї.

Військова діяльність КНДР

Зазначимо, що Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

Раніше, 18 грудня, повідомлялося про нібито здійснення КНДР запуску балістичної ракети малої дальності у напрямку Східного моря. За кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування. Тому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликав засідання Ради національної безпеки.

На тлі серії ракетних випробувань США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї. Зокрема, вони хочуть до 2024 року завершити розробку всеосяжної інструкції щодо того, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу КНДР.

23 грудня повідомлялося, що Південна Корея провела незалежні навчання, що імітують ядерну атаку КНДР, в рамках зусиль з відточування можливостей реагування на військові загрози Півночі.

До слова, ще у серпні лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до війни.