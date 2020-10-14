ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лидер Китая призвал армию готовиться к войне

Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на подготовку к войне. К войне с кем именно будут готовиться, лидер Китая не уточнил.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

Китайский лидер отметил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.

Самые читаемые новости

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса и заявил, что Пекину придется поплатиться за это.

Кроме того, в стратегическом командовании США обвиняли Китай в увеличении ядерных арсеналов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КитайвойнаСи Цзиньпинь