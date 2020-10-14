Лидер Китая призвал армию готовиться к войне

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на подготовку к войне. К войне с кем именно будут готовиться, лидер Китая не уточнил.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

Китайский лидер отметил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса и заявил, что Пекину придется поплатиться за это.

Кроме того, в стратегическом командовании США обвиняли Китай в увеличении ядерных арсеналов.