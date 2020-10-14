Лідер Китаю закликав армію готуватися до війни

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до війни. До війни з ким саме будуть готуватися, лідер Китаю не уточнив.

Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа".

Китайський лідер зазначив, що посилення армії буде одним з завдань майбутньої п'ятирічки.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у поширенні коронавірусу та заявив, що Пекіну доведеться поплатитися за це.

Крім того, у стратегічному командуванні США звинувачували Китай у збільшенні ядерних арсеналів.