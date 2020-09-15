ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США обвинили Китай в наращивании ядерного потенциала

Вашингтон, Вторник 15 сентября 2020 07:03
США обвинили Китай в наращивании ядерного потенциала
Фото: флаги США и Китая (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что увеличение ядерных арсеналов является следующим пунктом в "списке дел" Китая. США готовятся к угрозе со стороны Китая.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, глава Стратегического командования США убежден, что у Китая есть доказанный опыт последовательного наращивания вооруженных сил. Так, всего за последние семь лет Пекин построил более 250 судов для недавно созданной береговой охраны.

"Когда Китай что-то задумал, его способность добиться этого впечатляет. Стратегические силы - следующий пункт в его списке дел, и я пытаюсь подготовить нас к угрозе, с которой мы столкнемся в будущем, а не к той, которая существует сегодня", - заявил Ричард.

Ранее в этом месяце Пентагон в своем докладе о военной мощи Китая высказал обеспокоенность по поводу стремления Пекина создать ядерную триаду.

РБК-Украина писало, что Министерство обороны Китая назвало Соединенные Штаты Америки самой большой угрозой мировому порядку.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиКитай
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь